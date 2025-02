Il 2025 si apre a Palazzo Stauffer con masterclass, workshop e altri progetti che si integrano ai corsi principali dell’Accademia completando la formazione strumentale, per offrire agli allievi la possibilità di affinare competenze trasversali fondamentali per la loro crescita artistica.

L’articolata strategia d’insegnamento è fra i caratteri distintivi della realtà con sede a Cremona e di respiro internazionale, che in questi giorni ospita l’illustre violinista Massimo Quarta per una masterclass ideata in parallelo al corso di violino tenuto da Salvatore Accardo. Il M° Quarta è particolarmente legato alla città di Stradivari, dove ha studiato -proprio alla Stauffer- e si è esibito più volte in concerto.

Fra i progetti di questo anno accademico, figura anche l’incremento dei concerti che anzitutto consentono agli allievi di prepararsi per il prosieguo della carriera e al contempo rafforzano il legame della Stauffer con il pubblico.

Il servizio di Federica Priori

