Fratelli d’Italia è pronta a inaugurare il 2025 con una stagione congressuale che riguarderà sia Crema che Cremona, già fissate le date. “Fratelli d’Italia – ha spiegato Marco Olzi capogrupo di FDI in consiglio comunale – andrà a rinnovare i propri presidenti di ciascun circolo, tra i quali appunto anche il circolo di Cremona e Crema che ovviamente sono le scadenze più attese e che avranno un maggior rilievo per quanto riguarda poi la geografia del nostro partito. Quello di Cremona sarà sabato 22 febbraio mentre per quanto riguarda Crema il 15 febbraio”.

Al momento per il coordinamento cittadino di Cremona, Luca Grignani ha dato la sua disponibilità. Grignani aveva già ricoperto l’incarico ma poi si era dimesso. L’obiettivo è quello di andare con un’unica candidatura.

“La volontà – ha continuato Olzi – è appunto quella di un candidato unico, poi chiaramente saranno le dinamiche interne al partito delle quali non mi occupo che andranno a determinare chi e quali sarà il candidato o più candidati. Da regolamento nazionale le candidature per la carica di Presidente di circolo andranno presentate al coordinatore provinciale entro una settimana dallo svolgimento del congresso mentre le candidature per quanto riguarda il ruolo di dirigente locale può essere presentata anche il giorno stesso del congresso”.

Silvia Galli

© Riproduzione riservata