Sala gremita domenica mattina all’hotel Palace di Cremona, dove circa 190 cittadini albanesi hanno partecipato ad un incontro pubblico organizzato dal Partito Democratico Albanese, in vista delle prossime elezioni politiche in Albania.

Il prossimo 11 maggio 2025, per la prima volta nella storia dell’Albania gli albanesi residenti in Italia potranno votare senza recarsi in patria, per eleggere i 140 componenti del Parlamento Albanese.

L’evento è stato organizzato dagli esponenti del Partito Democratico Albanese per la città di Cremona, nominati di recente: Nezir Dema, presidente, Albert Dema, vice-presidente, Jurxhin Driza, Segretario.

All’evento sono intervenuti Bardhok Doda, Coordinatore del Partito Democrarico Albanese in Italia e Agron Gjekmarkaj, vice-presidente del Parlamento Albanese e vice-presidente del Partito Democrarico Albanese, Sajmir Korreshi, Deputato del parlamento Albanese.

