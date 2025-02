Si è tenuto nella mattina del 3 febbraio, nell’aula magna del Torriani, il primo incontro tra alcune classi seconde dell’Istituto e gli avvocati della Camera penale: Marilena Gigliotti, Caterina Pacifici e Alessandro Zontini.

Il tema proposto verte intorno a quello che sarà il focus del Bando per le Borse di Studio attivate dai Consiglieri del Direttivo della Camera Penale di Cremona e Crema “Sandro Bocchi” in collaborazione con il Miur: La legge è uguale per tutti? Con sottolineatura del punto di domanda.

Per coinvolgere gli studenti, gli avvocati hanno pensato a una formula molto coinvolgente: prima di tutto, per introdurre il compito di realtà, hanno spiegato ai ragazzi i principi che regolano il processo penale, poi c’è stata la vera e propria simulazione del processo. Gli studenti, divisi in tre gruppi, hanno rivestito il ruolo di giudice, di pubblico ministero o di avvocato della difesa analizzando il caso proposto.

In chiusura è stato proiettato un filmato che ha mostrato le condizioni in cui molto spesso sono costretti a vivere i detenuti e, “anche in questo caso – sottolineano i referenti del Torriani proff. Paola Gaudenzi e Paolo Villa – la lezione è stata di impatto”.

