Sanremo è anche Cremona! 75 edizioni di canzoni memorabili, molte delle quali interpretate, scritte, arrangiate o prodotte da talenti del nostro territorio. Così è nata – e quest’anno ve la riproponiamo – “Cremona a Sanremo”, la playlist di CremonaOggi.it dedicata ai grandi successi sanremesi che hanno un legame con Cremona e la sua provincia.

Dall’evergreen “Mille Bolle Blu” di Mina, passando per le giovani leve del cantautorato italiano come Davide Simonetta, Edwyn Roberts, Michelangelo, Simone Bertolotti. Artisti cremaschi e cremonesi che negli ultimi anni, con le canzoni da loro scritte e prodotte, sono riusciti anche a salire sul gradino più alto del podio: è successo nel 2020 con Diodato (“Fai rumore” porta la firma di Roberts), nel 2022 con Mahmood e Blanco (“Brividi” era firmata e prodotta da Michelangelo), nel 2023 con Marco Mengoni (“Due Vite”, scritta da Simonetta).

Ma c’è molto altro: il pesante contributo di un talento cremasco come Lucio Fabbri, che ha arrangiato e/o diretto l’orchestra in occasione delle vittorie di Massimo Ranieri, di Dolcenera, dei Jalisse, di Paola e Chiara, di Annalisa Minetti. E poi “Al mercato di Pizzighettone”, storica canzone della prima edizione del Festival (1951) in cui il duo Fasano e Achille Togliani tributano la cittadina murata lungo l’Adda. Ancora, “Pedala” di Frankie HI – NRG, talento ormai adottato da Cremona in gara a Sanremo 2014. E molto altro.

“Cremona a Sanremo” è ascoltabile gratuitamente su Spotify: per trovarla e ascoltarla basta digitare “CremonaOggi” nella barra delle ricerche. Oltre due ore di musica italiana selezionate da Giovanni Rossi, che vi accompagneranno tra passato e presente e che, da mercoledì 12 febbraio, si arricchiranno di ulteriori brani: delle 29 canzoni in gara a Sanremo 2025, infatti, ben nove “parlano cremonese”.

CLICCA QUI PER IL LINK DIRETTO ALLA PLAYLIST “CREMONA A SANREMO”

© Riproduzione riservata