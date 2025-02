L’espandersi del suono di un violino all’interno di un auditorium e l’ascolto in auto di un brano scaricato da una piattaforma web sono due esperienze musicali molto diverse tra di loro. Eppure c’è un ponte – scientifico e professionale – che le unisce: dietro ognuna di esse c’è il lavoro di un ingegnere acustico. Proprio dal corso di laurea magistrale in Music and Acoustic Engineering, attivato dal Politecnico di Milano nel polo di Cremona, prende il via martedì 4 febbraio (messa in onda alle 20.30) il cammino di Campus, la nuova trasmissione di CR1 su Cremona città universitaria condotta da Massimo Lanzini.

Attraverso la voce di studenti, docenti e ricercatori andremo alla scoperta del percorso formativo proposto, dell’attività dei laboratori, dei progetti di ricerca e dei legami con un territorio – come quello di Cremona – dove la musica ha avuto nei secoli ed ha tutt’ora un ruolo centrale. Un’eccellenza, dunque, nel panorama dell’offerta universitaria cremonese. Una eccellenza ma non l’unica: Campus si propone di scoprire un mondo ricchissimo e tutto da raccontare.

