È già stato dimesso il ragazzo di 28 anni accoltellato alla schiena nella notte tra sabato e domenica in via dei Mille a Cremona mentre tentava di difendere un giovane e una ragazza finiti nel mirino di una banda di ragazzini incappucciati.

Per fortuna l’arma usata dall’aggressore, che ha vibrato due fendenti, era un temperino, e non un vero e proprio coltello. Altrimenti sarebbe andata in modo diverso e il 28enne avrebbe riportato ferite ben più gravi. Sull’aggressione della baby gang indaga la Squadra Mobile della Questura di Cremona. Il gruppo di ragazzini sarebbe formato da nordafricani, che giravano vestiti di nero e con il volto coperto da passamontagna.

Secondo quanto ricostruito, due ragazzi sarebbero stati affrontati dalla gang che mirava a mettere a segno una rapina. I due hanno cercato di sottrarsi al gruppo, urlando aiuto. Le grida sono state sentite dal 28enne che insieme ad alcuni amici stava raggiungendo un locale della zona. Il giovane è intervenuto, ma uno dei componenti della baby gang ha estratto il temperino e l’ha colpito alla schiena. Ferite lievi, per fortuna. Dopo essere stato medicato al pronto soccorso, il 28enne ha potuto tornare a casa. A Cremona torna dunque l’incubo delle gang giovanili. E la città torna ad avere paura.

Sara Pizzorni

