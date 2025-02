Al via la quarta edizione di Passeggiate Cremonesi, organizzate da Infopoint by Target Turismo: sei itinerari guidati per le vie di Cremona dove alla guida professionista si affiancano cittadini appassionati ed esperti di diverse discipline che illustrano aspetti inediti legati a storia, arte, musica e cultura cremonese.

Gli appuntamenti, che si svolgono la terza domenica del mese, sono aperti ai cittadini cremonesi e ai turisti che desiderano riscoprire in modo diverso la città con la sua storia millenaria passeggiando in compagnia di architetti, storici dell’arte, scrittori, esperti di casate nobiliari o di storia locale.

Domenica 16 febbraio ore 15 – Cremona carolingia, con Angelo Garioni

Un avvincente viaggio a ritroso nella storia di Cremona per ripercorrere le tappe del fiorente periodo carolingio quando Cremona era divisa in due: la città “infra muras” governata da un vescovo conte e quella “extra mura” sviluppatasi sul campo trincerato bizantino dove aveva sede il porto commerciale, importante snodo commerciale ed economico. L’architetto Angelo Garioni ci condurrà in questo viaggio lungo le strade del centro storico scoprendo i luoghi emblematici di questo periodo.

Domenica 16 marzo ore 15.00 – Nobiltà cremonese: storie, case, vite e personaggi, con Fabio Maruti

Una passeggiata insieme allo storico Fabio Maruti per ripercorrere le vicende del patriziato cremonese e ammirare le facciate e gli scorci sui cortili dei sontuosi palazzi aristocratici che costellano il centro storico di Cremona: veri e propri tesori di architettura e arte che fanno parte del tessuto urbanistico e che raccontano il vivere nobiliare dei secoli passati. La camminata si snoda lungo corso Matteotti e corso XX settembre dove sorgono imponenti le dimore dei Cavalcabò, dei Grasselli, degli Sfondrati, dei Pallavicino, degli Zaccaria, dei Fodri, dei Fraganeschi, dei Biffi e dei Sommi. L’itinerario si conclude con la visita sei sontuosi saloni interni di Palazzo Mina Bolzesi e degli ambienti di Academia Cremonensis, che si dedica alla formazione di liutai secondo i canoni della prestigiosa tradizione cremonese.

Domenica 6 aprile ore 15.00 – Angeli sulla città, con Roberto Fiorentini

Passeggiando tra gli angeli è un viaggio in compagnia dello studioso e scrittore Roberto Fiorentini tra le schiere angeliche dipinte nelle chiese di Cremona nel periodo che va dal Medioevo fino al Settecento dai grandi artisti della tradizione pittorica cremonese. Una meravigliosa galleria che svela creature alle prese non solo con le grandi battaglie celesti primordiali, ma con gesti di una quotidianità semplice, ingenua, naturale: guerrieri celesti, piccoli cantori, custodi della morte di antichi cavalieri, reggitori di terribili strumenti di morte, assistenti silenziosi dei grandi eventi biblici, annunciatori di vita e di morte. Il percorso prevede l’ingresso in cattedrale, nelle chiese di S. Pietro al Po, S. Lucia, S. Agostino, S. Agata e in palazzo comunale.

Domenica 18 maggio ore 15.00 – L’Ottocento dimenticato, con Angelo Garioni

Strade, piazze e vicoli della Cremona ottocentesca raccontati con aneddoti e curiosità dall’architetto Angelo Garioni che farà rivivere le atmosfere di un tempo e mostrerà chiese, palazzi e luoghi dimenticati. Un percorso per ricostruire i cambiamenti sociali, urbanistici, economici e storici che, nel corso del XIX secolo, hanno modificato l’aspetto della città, le abitudini e i modi di vita dei cremonesi.

Domenica 21 settembre ore 15.00 – Le porte di Cremona, con Maurizio Mollica

Partendo da Porta Venezia e passando dalla porta del Vescovo passeggeremo con Maurizio Mollica e giungeremo fino a Porta Mosa percorrendo quello che era il tracciato orientale delle mura della Cremona medioevale che ha condizionato lo sviluppo assunto dalla città, allungata a ridosso del fiume Po. Scopriremo come i cremonesi si difendevano attraverso le mura sfruttando le fosse che le circondavano e la particolare conformazione del terreno

Domenica 19 ottobre ore 15.00 – Cremona Barocca, con Davide Bruneri

Passeggiata con l’architetto Davide Bruneri interamente dedicata all’architettura barocca, con i palazzi e le chiese cremonesi del periodo controriformista e le trasformazioni urbanistiche della città tra il 1500 e il 1600: dai fasti delle dimore nobili come palazzo Grasselli, palazzo Ariberti e palazzo Lodi Zaccaria alle forme plastiche e sinuose delle chiese riformate tra le quali spiccano le chiese dei santi Marcellino e Pietro e di san Gerolamo.

Domenica 23 novembre ore 15.00 – Illustri sconosciuti: capolavori poco noti nel centro storico di Cremona. Corso Garibaldi e dintorni, con Alessandro Bonci

Una passeggiata lungo le vie e le piazze del centro storico in compagnia dello storico dell’arte Alessandro Bonci alla scoperta di alcune opere realizzate da grandi artisti ma poco note al pubblico, con un focus specifico sulla scultura: dal mausoleo Trecchi nella chiesa di Sant’Agata, eseguito tra il 1502 e il 1505 da Gian Cristoforo Romano, alla rievocazione dei Sacri Monti nella cappella della Passione in Sant’Agostino, ad opera del comasco Giovanni Battista Barberini nel 1666, passando per la poco conosciuta attività scultorea dei fratelli Campi nella chiesa delle sante Margherita e Pelagia.

