Al via l’ultima mostra curata da Tapirulan, che resterà aperta fino al 9 marzo. Si parte da zero, ossia da quando Cremona non esisteva nemmeno e al suo posto si estendevano a perdita d’occhio pianure, foreste e acquitrini. Inizia cosi il racconto della città del Torrazzo nelle pagine della nuova guida turistica illustrata , che parla anche attraverso le illustrazioni esposte nella sala Alabardieri del Comune.

Un racconto fatto di splendide immagini, realizzate da 40 illustratori. Attraverso i colori dei disegni si scopriranno monumenti, tradizioni e personaggi, che hanno reso famosa Cremona. Si troveranno situazioni grottesche, eventi improbabili, tuttavia veri, o che la storia ci ha suggerito tali.

Alla ribalta dunque corride, triplo-giochisti, pionieri della cornamusa, zanzare dalle sette vite, eroi nostrani e mucche sull’orlo di una crisi di nervi, per sorridere fra un palazzo e una chiesa, all’ombra della storia. La mostra sarà aperta dal lunedì al sabato dalle 9 alle 18 (chiusa domenica). L’ingresso è gratuito. sg

