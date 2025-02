L’ex sede Aem di Viale Trento e Trieste diventerà una struttura ricettiva. Questa l’intenzione di Nicola Rigolli, imprenditore con base a Castelvetro Piacentino, già affermato nell’industria dei serramenti in ambito internazionale con l’azienda ARCADE SPA e con una solida esperienza nel settore immobiliare, che ha presentato l’offerta di acquisto dell’immobile abbandonato da anni dalla Spa del Comune.

L’obiettivo è di trasformarlo, entro un anno, in una moderna struttura ricettiva, non ancora definita, che andrà ad arricchire l‘offerta di ospitalità della città con circa cento camere e spazi comuni.

Rigolli, che ha già investito in strutture ricettive a Cremona e Castelvetro Piacentino, dichiara: “Cremona è una città ricca di storia, arte e cultura, sempre più attrattiva anche come città universitaria; credo che il settore dell’ospitalità abbia ancora ampi margini di crescita e che questa nuova struttura potrà contribuire a soddisfare le esigenze di soggiorno a Cremona”.

Il progetto prevede la riqualificazione completa dell’immobile, con un focus particolare sulla qualità dei servizi e sull’integrazione con il contesto urbano. L’imprenditore si avvarrà della collaborazione di un team di professionisti esperti, sia per la progettazione architettonica che per la gestione della struttura, per garantire un’offerta di alto livello e in linea con le migliori strutture del settore.

“L’iniziativa – afferma l’imprenditore, al momento fuori sede – è stata accolta con entusiasmo dalle autorità locali, che vedono in essa un’opportunità per valorizzare il patrimonio immobiliare comunale, creare nuovi posti di lavoro e rafforzare l’immagine di Cremona come destinazione di eccellenza”.

