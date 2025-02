Il Consiglio di Amministrazione di AEM Cremona S.p.A. ha preso atto della procedura di vendita dell’immobile situato in viale Trento e Trieste, 38, già sede dell’azienda stessa.

Entro il 23 gennaio scorso, entro il termine stabilito nell’Avviso pubblico per la presentazione delle proposte di acquisto dell’edificio, è infatti pervenuta una sola offerta, per un prezzo unico onnicomprensivo di € 726.100,00, da parte di ERMES S.r.l., con sede a Castelvetro Piacentino, corredata dalla documentazione amministrativa richiesta.

L’offerta è riferita all’acquisto dell’immobile e non presenta alcuna indicazione circa il futuro utilizzo. L’avviso pubblico di vendita era stato pubblicato, in esecuzione di specifica delibera dell’Assemblea dei Soci di AEM Cremona S.p.A., il 24 dicembre 2024 sul sito dell’azienda, all’Albo Pretorio del Comune di Cremona e, per estratto, su un quotidiano nazionale.

Il Sindaco Andrea Virgilio esprime soddisfazione per l’esito dell’evidenza pubblica e per l’individuazione di un soggetto privato che investirà su un immobile vuoto da diverso tempo: “Quella che si è chiusa – dichiara – è un’operazione che consentirà non soltanto di recuperare e riqualificare la vecchia sede di AEM, che ricordiamo era in disuso ormai da oltre tre anni, ma anche di valorizzare un comparto cittadino che potrà ulteriormente crescere e svilupparsi”.

Tante le ipotesi che sono state fatte negli anni a proposito del riutilizzo del palazzo di viale Trento e Trieste, abbandonato da quando la Spa del Comune si è trasferita in via Persico. Da sede per gli uffici tecnici dell’amministrazione Provinciale a sede degli Uffici del Lavoro oggi divisi tra palazzo Fodri e Camera di Commercio (ma in procinto di essere unificati al PoloVerde di via del Macello); dal trasferimento qui degli uffici comunali di via Geromini fino a una delle ultime ipotesi circolate, ossia di trasformarlo in studentato.

La destinazione d’uso dell’immobile secondo il Pgt è molto ampia e contempla tante alternative possibili, dal residenziale al commerciale. Stando alle visure camerali la Ermes srl, con sede a Castelvetro Piacentno in via Matteotti, si occupa di progettazione e produzione di infissi e serramenti.

© Riproduzione riservata