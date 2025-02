Il Questore di Cremona, Ottavio Aragona, ha emesso nei giorni scorsi 3 ammonimenti nei confronti di soggetti di età inferiore agli anni 18, responsabili di gravi condotte di bullismo poste in essere ai danni di altro minore.

I provvedimenti sono stati conseguenza dell’istanza avanzata dai genitori di una minorenne, vittima appunto di atti di bullismo, che si estrinsecavano in minacce e violenza privata. La ragazza, disperata per quanto le stava accadendo, ha chiesto l’aiuto dei genitori, e insieme si sono recati in questura, dove ha raccontato tutto al personale della Divisione Anticrimine-

Gli investigatori si sono immediatamente attivati per ricostruire i contorni della vicenda. Al termine delle indagini, sono stati emessi i provvedimenti nei confronti di tre dei minori, considerati responsabili delle condotte moleste e vessatorie.

Sono quindi stati chiamati in Questura, insieme ai genitori, per la notifica del provvedimento di ammonimento. Sono quindi state spiegate loro tutte le possibili conseguenze a loro carico qualora si dovessero verificare ulteriori episodi, anche se attuate nei confronti di persone diverse.

L’ammonimento per condotte riconducibili a bullismo è uno strumento di prevenzione generale introdotto dal legislatore con il c.d. Decreto Caivano e ha la finalità di fermare le condotte vessatorie e violente attuate con modalità bullizzante dai minori nei confronti di altri minori evitando che episodi di tal fatta possano degenerare in fatti più gravi minandone il loro percorso educativo e di crescita.

L’obiettivo è quello di far cessare le azioni di bullismo anche avviando gli autori di tali condotte verso percorsi di crescita educativa, facendogli comprendere il disvalore sociale delle condotte poste in essere, e facendoli riflettere sui comportamenti posti in atto e sulle eventuali possibili conseguenze anche dal punto di vista penale; il bullo viene invitato, con l’aiuto di esperti, a seguire un percorso socio educativo per evitare che azioni simili o analoghe possano ripetersi.

