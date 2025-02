Si terrà nella chiesa parrocchiale di Marzalengo il quinto e ultimo appuntamento della Rassegna organistica castelverdese promossa all’Unità pastorale Madonna della Speranza, in collaborazione con l’Amministrazione Comunale di Castelverde, per celebrare i 120 anni dello strumento di Costa S. Abramo e il secolo di attività del Marzoli e Rossi della chiesa di S. Archelao.

Domenica 9 febbraio, a conclusione della festa patronale della piccola e vivace comunità dedicata a San Biagio, si esibirà alla consolle dell’Inzoli il maestro Nicola Dolci, giovane ma già affermato organista oltre che concertatore e direttore di numerosi ensemble. Dolci che dal 2018 è direttore dell’orchestra Cremaggiore di Crema e organista titolare della Basilica di San Croce sempre in Crema, proporrà un ricco programma di autori dell’800 italiani e francesi con un inserimento dell’immancabile Mozart con la sua Fantasia in Re minore KV 397.

Lo strumento di Marzalengo è uno dei primi costruiti da Pacifico Inzoli e fu inaugurato da Vincenzo Petrali, uno dei maggiori organisti del suo tempo, nel 1872. Posto sua una cantoria in controfacciata, proprio di fronte all’altare, con gli interventi effettuati nel ‘900, all’interno della chiesa originaria del XVI secolo, lo strumento venne spostato nell’attuale spazio ove vi era la terza cappella a destra, e restaurato nel 1977.

La rassegna, curata dall’assessore alla cultura maestro Fabio Amadini e dai fratelli musicisti Giorgio e Daniele Scolari, è stata impreziosita anche dalla presentazione di un libro sui cinque organi dell’unità pastorale scritto dal maestro Marco Ruggeri e presentato lo scorso 8 dicembre nella parrocchiale di Castelverde.

Ruggeri, valente musicista e docente al Conservatorio L. Marenzio di Darfo Boario Terme, attraverso un’accurata consultazione degli archivi parrocchiali è risuscito in maniera mirabile a far luce sulle vicende storiche e sulle caratteristiche di ogni strumento. L’elegante volume, che potrà essere acquistato alla fine del concerto di Marzalengo, è corredato da una ricca sezione fotografica realizzata da Danio Milanesi.

Il concerto concluderà i festeggiamenti per San Biagio che prevedono per la sera di sabato 8 febbraio un momento di festa in oratorio con la tombolata e alle ore 10.00 di domenica 9 la S. Messa solenne con la tradizionale benedizione della gola.

