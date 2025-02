Senza fine l’attività dei volontari del gruppo “Limpiadores de Estrellas” che nei giorni scorsi hanno ripulito la ciclabile da via Bergamo al Migliaro, di nuovo degradata dalla presenza di rifiuti di ogni tipo, dopo che era già stata stata pulita di recente. Tra gli oggetti, un carrello dell’Ipercoop gettato nel fosso (riportato all’ingresso della galleria commerciale) decine di lattine, bottiglie in vetro e plastica.

Ma molti altri sono i luoghi della città deturpati da rifiuti abbandonati, e in alcuni casi non basta l’attivismo civico dei volontari. In via Milano poco dopo il passaggio a livello sulla destra, da qualche tempo è sparita la bicicletta lasciata in ricordo di una donna morta investita in prossimità della svolta in via Sesto. E’ finita giù da basso, sulla scarpata boscosa del corso d’acqua che proprio in quel punto si immette sotto via Milano. Accanto ad essa altri sacchi di plastica, bottiglie, lattine.

Il gruppo di volontari invita a “segnalare alla polizia municipale eventuali abbandoni e collaborare con Aprica per mantenere pulita la nostra città”.

© Riproduzione riservata