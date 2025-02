Giornata contro lo spreco alimentare. A Cremona l’Associazione No spreco è attiva per la sostenibilità e la diffusione delle abitudini per non sprecare con la raccolta delle eccedenze alimentari nei mercati grazie alle cargo bike.

L’associazione si impegna da tempo anche nelle scuole per la diffusione di una mentalità no spreco come racconta la volontaria Elena Bodini: “Da sempre cerchiamo di andare tramite i nostri volontari nelle scuole perché crediamo che sia un po’ da lì che possa avere senso cominciare a parlare di spreco alimentare, anche perché molto spesso ci sono anche nozioni che stupiscono gli studenti, le studentesse, quando si va a parlare anche di quantitativi”.

500 è la media dei kg di cibo raccolti ogni mese grazie all’attività dei volontari. 6744 kg raccolti al mercato nel 2023. 3473 kg nel 2024. “La percezione che ha ognuno di noi prima di vedere dei dati che parlano di quantità di chili e di equivalente in denaro dello spreco alimentare, è sempre una cosa che non ci si aspetta” ci spiega Elena.

“Anche solo banalmente quando raccontiamo che noi ogni settimana con le Cargo Bike ritiriamo tra i 100 e 200 chili di frutta e verdura… a noi ormai sembrano la quotidianità, però effettivamente non sono pochi e riusciamo anche a coprire solo una parte ovviamente del territorio di Cremona. Il quantitativo potrebbe essere molto di più importante”.

Infine un appello per nuovi volontari: “Accogliamo sempre nuove persone, può essere una bella realtà anche per giovani e giovanissimi, perché poi la maggior parte dei nostri volontari sono questi, per toccare con mano e di fare qualcosa concretamente”.

Nicoletta Tosato

© Riproduzione riservata