‘La giustizia tra le due guerre mondiali a Cremona’. Questo il tema dell’incontro che si terrà domani nella sede dell’Adafa di via Palestro 32 alle 17,30. Relatore sarà Fabrizio Superti, storico e ricercatore.

Superti metterà in luce alcuni aspetti dell’amministrazione giudiziaria cittadina, seguendo anche i codici, le causa civili più famose, i fallimenti importanti, e poi l’applicazione della pena in relazione al reato, ‘i più perseguiti erano quelli contro la proprietà, poi veniva la persona’. Superti inoltre analizzerà i casi di violenza sulle donne e come questi, spesso, venivano considerati reati minori.

