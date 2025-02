Gli agricoltori di Campagna Amica tornano domenica 9 febbraio (ore 9-19) in piazza Stradivari a Cremona, per una domenica nel segno della bontà dei cibi che nascono dall’agricoltura, ma anche dei colori, sapori e dell’allegria del Carnevale.

Due i temi della giornata dedicata al mercato contadino in piazza. Ci saranno le Agri-idee per gli innamorati, con l’invito a scegliere presso il mercato il regalo perfetto per la festa di San Valentino. Come sempre le aziende agricole gareggeranno proponendo idee-regalo buone e curiose (come i tris di mieli o di confetture, per un regalo più dolce, o i biscotti tipici, preparati in questa occasione a forma di cuore, ma anche la confezione di vini o di salumi, o un dono che nasce dalla lavanda).

Anche il Carnevale colorerà il mercato di Campagna Amica, tra stelle filanti e dolci tipici della festa più allegra. In omaggio ai sapori del carnevale, nel corso della giornata è prevista la degustazione gratuita di lattughe, offerta dalle aziende agricole.

Sempre nel segno della stagionalità, il mercato di Campagna Amica punterà sui colori e sapori della “spesa di febbraio”. In primo piano ci saranno i colori degli ortaggi, come broccoli, cavoli e cavolfiori, ma anche le verdure a foglia verde, e poi finocchi, sedano, radicchio e carote. Tutti prodotti alleati della salute – sottolinea Coldiretti Cremona – che non possono mancare in cucina.

In concomitanza, il mercato sarà presente anche a Rivolta d’Adda, presso la Fiera di Sant’Apollonia (per una due giorni di festa: domenica 9 febbraio, intera giornata, e lunedì 10 febbraio, solo la mattina).

GLI APPUNTAMENTI DEL 2025

In piazza Stradivari il calendario 2025 legato alle presenze di Campagna Amica si è aperto in gennaio. Si prosegue domenica 9 febbraio, poi – sempre con orario dalle 9 alle 19 – si passa a domenica 9 marzo, 13 aprile, 11 maggio, 8 giugno. Nei mesi estivi, luglio e agosto, gli appuntamenti con il mercato contadino avranno orario dalle 8 alle 13; le date sono: domenica 13 luglio, 3 agosto e 24 agosto.

Dal mese di settembre si riprenderà con orario 9-19, con queste uscite: domenica 14 settembre, 12 ottobre, 23 novembre e lunedì 8 dicembre 2025. Per ogni aggiornamento e per scoprire i temi delle domeniche al mercato è possibile consultare le pagine social e il sito di Coldiretti Cremona.

