Il Consorzio Tutela Provolone Valpadana ha annunciato i dati relativi al 2024, anno che ha segnato una crescita importante sotto il profilo della produzione, delle vendite e delle esportazioni.

Con un aumento della produzione del 5,8% rispetto al 2023, il Provolone Valpadana DOP si conferma tra i protagonisti del panorama caseario italiano, forte della sua tradizione e della qualità che lo contraddistingue; un risultato possibile anche grazie all’impegno della filiera produttiva e all’adozione di tecnologie innovative che garantiscono standard qualitativi sempre più elevati.

Se le vendite nazionali hanno mostrato un trend positivo, con un incremento del 6%, ancora più rilevante è stata la crescita delle esportazioni, che da gennaio a ottobre 2024 hanno registrato un +13,5% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente.

La Spagna si conferma il principale mercato europeo per il Provolone Valpadana, mentre l’Australia si posiziona come primo mercato extra europeo, dimostrando una crescente passione per i prodotti italiani di alta qualità.

Questi dati si inseriscono in un contesto generale positivo per il settore lattiero-caseario italiano, che ha visto una crescita dell’export del 11% in valore nei primi sei mesi del 2024, come riportato da Ismea e dai dati dell’Ansa; in particolare, l’incremento delle esportazioni verso i paesi extra-UE ha contribuito a consolidare la leadership italiana nel mercato internazionale dei formaggi.

“La qualità e la tradizione del Provolone Valpadana sono i pilastri del nostro successo – commenta il presidente del Consorzio Tutela Provolone Valpadana Giovanni Guarneri – e continueremo a lavorare per garantire l’eccellenza del nostro prodotto e per promuoverlo in tutto il mondo; la crescita produttiva è stata sostenuta dall’impegno della filiera nel coniugare l’innovazione tecnologica con il rispetto delle metodologie tradizionali, garantendo al consumatore un prodotto autentico e sicuro”.

