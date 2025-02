Lunedì 10 febbraio prenderà il via l’ultima fase degli interventi di manutenzione straordinaria al Torrazzo di Cremona che, una volta conclusi, daranno la possibilità ai visitatori di poter nuovamente accedere alle terrazza superiore della torre.

Per portare a termine l’intervento, sarà necessario l’utilizzo di una piattaforma per il trasporto dei materiali in quota. La piattaforma verrà posizionata in Piazza del Comune, garantendo il pieno rispetto delle normative di sicurezza e riducendo al minimo eventuali disagi per cittadini e turisti.

Iniziati lunedì 28 ottobre 2024, i lavori riguardano il restauro e il consolidamento del solaio e del pavimento ligneo della penultima terrazza e la riparazione dei sistemi di allontanamento dei volatili.

Come accaduto fino a questo momento, anche durante questa ultima fase di lavori, il Torrazzo rimarrà accessibile fino all’altezza della merlatura, consentendo ai visitatori di continuare ad ammirare il suggestivo panorama cittadino e di fruire del percorso espositivo del Museo Verticale.

