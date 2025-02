La commissione Paesaggio, che si è riunita oggi nel primo pomeriggio in via dei Colonnetti, ha dato il via libera all’abbattimento del muro di cinta lungo viale Po, una proposta arrivata dall’assessore Paolo Carletti, che resta disponibile a soluzioni condivise con il comitato di quartiere, contrario all’abbattimento, e si rende disponibile a incontrarne i componenti per affrontare il tema. Il comitato aveva lanciato anche una petizione nel quartiere con una raccolta firme.

“L’ingresso sud della città è il più bello e scenografico, ma esiste un muro che impedisce di godere dello spettacolo imponente dell’area Frazzi – aveva dichiarato l’assessore a suo tempo. – Certo non potremo ricostruire lo splendido ingresso del macello di porta Po, ma abbattere il muro di cinta lungo viale Po ridarà quel respiro e quell’ampiezza che si godono solo nelle più belle città”.

L’abbattimento aveva suscitato perplessità nel quartiere relativamente soprattutto alla sicurezza dei bambini che lì vanno a giocare, essendoci vicino una ciclabile e una strada, Viale Po. Il muro è considerato dalle mamme una sorta di protezione.

