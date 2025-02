Egr. Direttore,

In Regione Lombardia succedono cose strane. Per una volta siamo noi, all’opposizione, a sostenere le posizioni di un assessore della giunta Fontana.

Martedì scorso, durante il Consiglio Regionale, abbiamo sostenuto la presa di posizione di Bertolaso che aveva dichiarato che “uscire dall’Organizzazione Mondiale della Sanità sarebbe sbagliato“, criticando le affermazioni di Trump e difendendo la necessità e il ruolo dell’OMS.

La Lega no!

Ha sconfessato Bertolaso e scimmiottato Trump con una mozione – votata anche da Forza Italia e Fratelli d’Italia – che impegna Fontana e la sua giunta, e quindi lo stesso Bertolaso, a sostenere il Governo nel valutare l’uscita dall’OMS “qualora non sussistano le condizioni economiche per restare”.

Oltre a sconfessare Bertolaso, quella del centrodestra lombardo è una posizione pericolosa per l’Italia e per la Lombardia stessa che, invece, dovrebbe essere una guida in Europa invece che accodarsi a Trump, le sue follie, le sue idee retrograde e i suoi pericolosi dazi per le nostre imprese.

