Direttore d'orchestra urta un violino da un milione di dollari e il video diventa virale

È diventato virale il video girato durante un concerto a Lahti, in Finlandia. Il direttore d’orchestra, il maestro britannico Matthew Halls, nel pieno della conduzione, urta accidentalmente il violino della solista Elina Vähälä. Lo strumento le sfugge di mano e cade a terra. Immediato lo sconforto della violinista, le mani al viso, mentre l’orchestra si interrompe di colpo. L’artista raccoglie il violino e ne verifica le condizioni, prima di rassicurare i colleghi.

Le immagini hanno fatto immediatamente il giro del web perché quel violino è un Guadagnini del Settecento, valore stimato attorno al milione di dollari. Giovanni Battista Guadagnini, detto lo “Stradivari dei poveri”, non era cremonese, ma il suo lavoro era profondamente legato alla tradizione della città, soprattutto per l’influenza dei modelli di Antonio Stradivari, che ha rielaborato con una propria cifra stilistica.

Si dice che abbia lavorato anche a Cremona per un breve periodo, un passaggio che contribuisce ad alimentare il legame, reale o simbolico, con la città della liuteria. Per lungo tempo si è parlato anche di un possibile discepolato diretto con Stradivari, ma gli studi più recenti hanno chiarito che si tratterebbe solo di una leggenda. I suoi strumenti comunque restano tra i più apprezzati del Settecento e ancora oggi sono utilizzati da solisti di livello internazionale.

Ma soprattutto è un oggetto costruito per vibrare, non per resistere agli urti e una caduta può metterne a rischio la qualità. Dalle immagini e dal sollievo della violinista non sembra esserci stato un danno strutturale. Lei stessa spiegherà che si era solo riaperta una scollatura già esistente, poi riparata. Elina Vähälä ha poi commentato l’accaduto sui social: “Spero di poter lavorare con il maestro Halls di nuovo, è stato un bellissimo concerto!”.

© Riproduzione riservata