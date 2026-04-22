Successo per “Gli eventi del venerdì”: laboratori e giochi con bimbi e famiglie

Si è concluso con un bilancio decisamente positivo il ciclo dei cinque appuntamenti “Gli eventi del venerdì – Aspettando il Super Gioco Sano”, un percorso pensato in particolare per i bambini e le loro famiglie. I quartieri, grazie a momenti di incontro, gioco e partecipazione sono stati al centro dell’iniziativa.

Il progetto, nato come spinoff del Super Gioco Sano, è stato realizzato dal Dipartimento Funzionale di Prevenzione e Promozione della Salute di Asst e dal Gruppo Gamma in collaborazione con il Servizio Reti di Comunità del Comune di Cremona e cinque Comitati di Quartiere (Quartiere 6 Zaist – Quartiere 4 Cambonino – Quartiere 2 Boschetto – Quartiere 11 Cascinetto – Quartiere 14 S. Felice). L’appuntamento ora è con il Super Gioco Sano organizzato da Asst, che si terrà alle Colonie Padane il 9 e 10 maggio.

Gli incontri, ciascuno dedicato a uno dei cinque sensi (udito, tatto, vista, olfatto e gusto), hanno offerto un’occasione concreta per avvicinare i più piccoli ai temi della salute e dei corretti stili di vita attraverso esperienze dirette, laboratori e attività ludico-educative. Un format semplice ed efficace, capace di parlare ai bambini con linguaggi accessibili, unendo apprendimento e divertimento. Al centro dell’evento Super Gioco Sano, che coinvolgerà il Quartiere 10 Po, ci sarà il sesto senso: il prendersi cura.

«Questa piccola rassegna – sottolinea la vicesindaca Francesca Romagnoli con delega ai Quartieri e Reti di comunità – dimostra che portare iniziative educative e di qualità nei quartieri vuol dire costruire relazioni, vuol dire veicolare messaggi di prevenzione e benessere fin dalla giovane età. Infine investire sui bambini significa investire sul futuro della nostra comunità, seminando valori e piccoli gesti di cura. I risultati di questi cinque incontri ci incoraggiano a proseguire su questa strada, rafforzando il lavoro di rete tra istituzioni, servizi e associazioni e continuando a portare iniziative di qualità sempre più vicino alle persone».

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