Cremonese, quella notte di Coppa Italia a Napoli… Felix e contenti

C’è un precedente recente allo stadio “Maradona” che ha fatto sorridere la Cremonese. Si riferisce al 17 gennaio 2023, quando negli ottavi di finale di Coppa Italia i grigiorossi riuscirono a battere 7-6 i partenopei ai calci di rigore, passando al turno successivo, davanti a circa 32mila spettatori.

Era la Cremonese appena presa in mano da Davide Ballardini in panchina. Nelle due formazioni titolari, erano presenti Bianchetti e Okereke per i grigiorossi e Zerbin per i partenopei. Tre calciatori che fanno parte oggi della rosa della Cremo.

I grigiorossi riuscirono in quella magica serata a passare in vantaggio al 18′, con un passaggio di Castagnetti per Okereke, che servì a Pickel l’assist per lo 0-1.

Poi nel giro di soli tre minuti arrivò il ribaltone dei campani. Al 33′ l’1-1 di Juan Jesus in mischia sugli sviluppi di un calcio d’angolo. Poi al 36′ Zerbin (oggi calciatore grigiorosso, ma quella sera titolare nel Napoli) con un cross servì Simeone che di testa portò avanti 2-1 i padroni di casa.

Ma la squadra di Ballardini fu brava a non uscire dalla partita, trovando il 2-2 all’87’ con Felix Afena-Gyan su cross di Zanimacchia. Partita quindi ai supplementari, dove per un rosso a Sernicola i grigiorossi rimasero anche in inferiorità numerica.

La Cremo riuscì a resistere portando la partita ai rigori. Per il Napoli errore di Lobotka, per i grigiorossi tutti a segno, con penalty decisivo ancora di Felix Afena-Gyan, protagonista a sorpresa della partita.

Venerdì sera al “Maradona” Okereke, Bianchetti e Zerbin (con un’altra maglia addosso) si ricorderanno sicuramente delle emozioni vissute in quella serata magica per la Cremonese, risalente a poco più di tre anni fa. In quella edizione della Coppa Italia, la Cremo arrivò fino alla semifinale, uscendo di scena per mano della Fiorentina.

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