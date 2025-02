E’ stato firmato ufficialmente il Decreto da parte della Presidenza del Consiglio dei ministri che istituisce la Zona Logistica Semplificata (ZLS) per i porti di Cremona e Mantova. A darne notizia è stato l’assessore regionale allo Sviluppo economico, Guido Guidesi. “Un lavoro congiunto del sistema lombardo e dei due territori lungo due anni – spiega Guidesi – che pone le basi per una programmazione strategica di medio e lungo periodo di cui potrà beneficiare tutto il sistema produttivo ed economico lombardo”.

Le Zone Logistiche Semplificate (ZLS) sono state attuate con il Decreto del presidente del Consiglio dei ministri del marzo 2024 e possono essere istituite in presenza di un’area portuale composta da porti e aree retroportuali, anche di carattere produttivo e aeroportuale, piattaforme logistiche e interporti. Queste aree sono caratterizzate da una serie di semplificazioni amministrative e fiscali.

In Lombardia, proprio su volontà dell’assessore Guidesi, è stato realizzato uno studio che individuasse finalità e potenzialità di questo strumento, attivando anche un confronto con i soggetti potenzialmente interessati, in particolare con gli enti locali e i sistemi economici dei territori di Mantova e Cremona.

Le aree individuate in sede di prima costituzione sono quelle portuali, retroportuali, produttive, logistiche e interportuali in nove territori comunali. In provincia di Cremona le zone interessate sono composte da 9 Comuni: Pizzighettone, Spinadesco (ad alta intensità di aiuto), Cremona, Casalmaggiore, Casteldidone, Piadena Drizzona, Rivarolo del Re, San Giovanni in Croce, Sesto ed Uniti.

Le ZLS sono governate da un Comitato di indirizzo istituito con decreto del presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del presidente della Regione. Regione Lombardia ha inserito nel comitato entrambe le Autorità Portuali di Mantova e Cremona.

“Ottenuto questo risultato, che per noi è il punto di partenza, adesso è necessario lavorare con Mantova e Cremona sulla pianificazione strategica. Dopo un’attesa infinita ed estenuante ora inizia il lavoro strategico a medio lungo termine con i territori”, ha concluso l’assessore Guidesi ringraziando “tutti coloro che hanno collaborato al raggiungimento dell’obiettivo: i ministri delle Infrastrutture, dell’Economia e della Coesione e il presidente del Consiglio dei ministri; un ringraziamento speciale inoltre va certamente ai due territori e ai loro rappresentanti di categoria e istituzionali. Questa è l’ennesima dimostrazione che, quando si lavoro in squadra, i risultati si raggiungono. Adesso subito al lavoro”.

