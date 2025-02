Momenti di paura nella mattinata di giovedì lungo la Sp 86, nel tratto che collega San Martino in Beliseto e Cignone, dove si è verificato un incidente che ha visto coinvolti ben quattro veicoli: erano da poco passate le 8.30 quando due auto si sono scontrate frontalmente, all’altezza dell’incrocio con via Cavallara.

Sul posto sono intervenuti i soccorritori del 118, con tre ambulanze e un’auto medica, coadiuvati dai Vigili del Fuoco, che hanno provveduto a mettere in sicurezza i mezzi e hanno aiutato i sanitari a soccorrere i feriti, tra i quali uno era rimasto incastrato: si tratta di un 80enne bresciano, che è stato poi trasportato in ospedale in codice rosso. Altre due persone sono rimaste ferite: un uomo di 31 anni, cremonese, e una donna di 46, bresciana.

Per i rilievi del caso sono intervenuti i Carabinieri di Castelverde, che dovranno ricostruire la dinamica del sinistro, al quale ha probabilmente contribuito la fitta nebbia. Secondo quanto emerge, sembra che il 31enne, che viaggiava a bordo di una Hyundai Tucson, che viaggiava in direzione San Martino in Beliseto, abbia cercato di sorpassare un camion di mangimi, condotto da un 54enne cremonese.

Dal lato opposto, sopraggiungeva una Dacia Duster, condotta dall’80enne: l’impatto è stato inevitabile. La vettura è stata sbalzata contro l’auto che la seguiva, una Opel Zafira condotta da una 46enne bresciana, mentre la Tucson ha urtato lateralmente il mezzo pesante che stava superando. lb

