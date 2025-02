Un importante smottamento si è formato sulle sponde del canale Delmona, in località San Pietro in Mendicate, frazione del comune di Torre de’ Picenardi. Anche in altri punti situati lungo il medesimo corso d’acqua si sono verificati episodi simili, causati probabilmente dall’azione di nutrie e tassi, ma in questo caso dovranno essere gli esperti a determinarlo.

Si tratta di situazioni che, nel corso del tempo, possono dare origine a problematiche di carattere idrogeologico. Si auspica pertanto che vengano monitorate e siano realizzati quanto prima interventi di sistemazione e messa in sicurezza, a beneficio della popolazione tutta.

Eremita del Po, Paolo Panni

