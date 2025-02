Il produttore musicale cremasco Davide Simonetta, pronto a lasciare il segno con artisti e canzoni anche in questo Sanremo 2025, diventerà presto papà. Lui è l’influencer Veronica Ferraro, migliore amica di Chiara Ferragni, aspettano infatti un bambino, precisamente un maschietto.

La coppia si è conosciuta tre anni fa in Puglia e ha celebrato il loro matrimonio il 12 settembre 2024 in Brianza. Nel video che annuncia la bella notizia sui social si ripercorre tutto il racconto del loro amore, dal matrimonio, ai tentativi di rimanere incinta fino ai preparativi per la cameretta del piccolo.

“Ci sono momenti dentro a ogni vita che non si possono raccontare. Non c’è una parola giusta per la speranza, per i silenzi dopo ogni test negativo e per le attese. Dentro ad ogni coppia c’è un oceano senza fine di gioie immense di futuro e di sconfitte. Queste immagini sono solo un momento della gioia che abbiamo provato negli ultimi 4 mesi perchè le cose più grandi le abbiamo vissute e basta. Ti aspettiamo. Ti abbiamo sempre aspettato” ha scritto Veronica sui social al sesto mese di gravidanza.

Davide Simonetta, considerato ormai tra le principali firme italiane e originario di Bagnolo Cremasco dove ha anche uno studio di incisione e produzione, figura in quest’edizione 2025 di Sanremo per ben otto volte nella lista degli autori. Di tre canzoni firma testo e musica, di altre due soltanto la musica. Nel dettaglio: “Dimenticarsi alle 7” di Elodie, “Fango in Paradiso” di Francesca Michielin, “Incoscienti giovani” di Achille Lauro”.Ha invece arrangiato “Viva la vita” di Francesco Gabbani e “Mille vote ancora” di Rocco Hunt.

