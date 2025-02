“S.O.S. democrazia, fermiamo il contagio autoritario da Trump ai nuclearisti locali” : è stato questo il titolo di un incontro che si è svolto a Spazio Comune sabato pomeriggio. E’ stato anche presentato pubblicamente un documento con delle Osservazioni sul Piano energetico nazionale del Governo Meloni, inviato in questi giorni dagli Stati generali Clima Ambiente Salute al Ministero dell’Ambiente. ” No alle favole per imporci Centrali Nucleari Modulari, Sì al 100% Rinnovabili nella transizione energetica!” lo slogan. Presenti Marco Pezzoni, Michele Arisi e Cesare Vacchelli.

