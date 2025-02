Si apre il 2025 per l’Arvedi Cycling tra conferme e new entry per una stagione che si prospetta ancora più avvincente. 10 corridori di alto profilo, vincitori di titoli e trofei di prestigio e un vivaio sempre più scatenato per il settore giovanile (guarda il servizio di CR1).

Il Centro Sportivo Giovanni Arvedi ha ospitato la presentazione ufficiale della squadra. Dopo l’introduzione e il saluto ai presenti di Rossano Grazioli, Presidente del CC Cremonese 1891 e Dirigente del Gruppo Arvedi, del presidente di Arvedi Cycling, Massimo Rabbaglio e il saluto del presidente regionale di Federciclismo, Stefano Pedrinazzi, e del CT della nazionale di ciclismo su pista Marco Villa, il Direttore Sportivo Gaetano Zanetti ha introdotto a giornalisti e sponsor l’organico della nuova stagione, che prenderà il via, su strada, il 23 febbraio a Misano Adriatico.

Il team cremonese conferma la scelta intrapresa nel 2019, mantenendo la sua vocazione primaria alla pista. Anche quest’anno, infatti, gli atleti di Arvedi Cycling continueranno la stretta collaborazione con la Nazionale Italiana: ben otto dei dieci corridori in squadra fanno parte in pianta stabile del Team Italia e prenderanno parte ai più prestigiosi appuntamenti internazionali su pista. Sul versante della strada, la formazione punta a ottenere ottimi risultati grazie a nuovi innesti in grado di fare la differenza nelle gare veloci più importanti del calendario 2025.

L’organico 2025

Confermati in maglia Arvedi Cycling:

Francesco Lamon, plurititolato e campione olimpico di Tokyo

Stefano Moro, velocista di riferimento del team

Niccolò Galli, Campione Europeo U23 nel 2024 nell’inseguimento a squadre

Michele Scartezzini, atleta di grande esperienza

Marco Dadda, giovane talento del gruppo

A questi si aggiungono:

Davide Boscaro, Matteo Donegà, Luca Patuelli. Jacopo Sasso. Eros Sporzon, tutti già titolati e parte della Nazionale Italiana Pista.

Collaborazioni e nuovi progetti

Anche per la stagione 2025, Arvedi Cycling rinnova la collaborazione con le Fiamme Azzurre, per supportare al meglio gli atleti Lamon, Boscaro, Scartezzini e Moro nel loro percorso di crescita e preparazione per competere ai massimi livelli e puntare a nuovi titoli di prestigio. Arvedi Cycling conferma inoltre il proprio impegno nella crescita dei giovani talenti attraverso la collaborazione con il Pool Cantù GB Junior. Questo progetto ha l’obiettivo di creare un percorso di sviluppo per i ciclisti emergenti, fornendo loro un ambiente professionale in cui crescere e affinare le proprie capacità. La sinergia tra i due team consente ai giovani di confrontarsi con atleti di alto livello e di prepararsi gradualmente al passaggio nelle categorie superiori, seguendo le orme degli atleti Arvedi Cycling.

Un ringraziamento speciale è stato espresso al main sponsor Arvedi, che dal 2019 sostiene la squadra con entusiasmo e dedizione. Il supporto costante dell’azienda è stato fondamentale per costruire una realtà solida e competitiva nel panorama del ciclismo U23 italiano. Un sentito grazie anche a Silea, Daas & Chemicals, e a tutti gli sponsor che, ancora una volta, hanno scelto di credere in questo progetto. Quest’anno si aggiungono due nuovi partner tecnici: Titici, che fornirà le biciclette, e Phantasy, nuovo sponsor per l’abbigliamento tecnico. Il loro contributo sarà prezioso per garantire agli atleti materiali sempre più performanti e innovativi.

Pronti per i Campionati Europei Pista

Il debutto su strada è alle porte ma la stagione pista è già ufficialmente iniziate. Quattro atleti del team – Lamon, Galli, Boscaro e Moro – partiranno subito per i Campionati Europei Pista a Zolder, in Belgio, in programma dal 12 al 16 febbraio. Si tratta di un primo appuntamento importante della stagione, in cui il team avrà l’occasione di misurarsi con i migliori specialisti europei.

