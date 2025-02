Aumentano gli accessi al pronto soccorso, così come i ricoveri: nel 2024 l’attività complessiva dell’Asst di Cremona risulta in notevole crescita. Questo quanto emerge dai dati contenuti nel Piano integrato di attività e organizzazione, recentemente pubblicato.

Nel dettaglio, il ricorso alla struttura di emergenza-urgenza (di Cremona e di Casalmaggiore) è cresciuto di oltre 4mila pazienti, passando dagli 80.375 accessi del 2023 agli 84.802 del 2024, con un +2.573 in città e un +1.854 al presidio Oglio Po. Gli accessi in “non urgenza”, ex codice bianco, sono stati 6.040, mentre le urgenze sono state 78.762.

Ad incrementare è stata anche l’attività dei reparti, con una crescita dei ricoveri, che sono stati complessivamente 22.308, contro i 21.749 del 2023. Notevole è stata soprattutto la crescita delle prestazioni di psichiatria, passate dalle 32.277 dell’anno precedente alle 41.342 del 2024, ben 9mila in più.

Dati importanti anche per le prestazioni ambulatoriali, che nel 2024 sono state 4.831.840.

Per quanto riguarda la prevenzione, si mantengono stabili gli accessi ai test: in particolare, crescono leggermente quelli eseguiti per tumore della cervice uterina, che sono stati 7.677, così come quelli per tumore del colon retto, 1.270, e per tumore della mammella (11.499). Calano invece quelli per individuare il virus dell’epatite C (2.677).

Ad aumentare notevolmente sono anche le prestazioni erogate dal Servizio Dipendenze (Serd), soprattutto per quanto riguarda l’area della tossicodipendenza, che nel 2024 ha visto ben 77.957 prestazioni, in crescita rispetto alle 70.903 dell’anno prima. Più alti anche gli accessi relativi all’alcolismo (7.465) e al gioco d’azzardo (1.032).

Laura Bosio

