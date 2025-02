Momenti di paura sabato sera in via Sesto, davanti al parcheggio del vicino centro commerciale. Un’auto che proveniva da Picenengo verso Cremona, per cause da accertare (forse l’intensa pioggia), ha sbandato finendo contro l’aiuola e un albero della carreggiata opposta. Ferite le due persone sulla macchina, una donna di 85 anni e un uomo di 76, finite in ospedale senza riportare gravi ferite. Sul posto i sanitari e i vigili del Fuoco: il traffico è andato in tilt ma la situazione è tornata alla normalità poco dopo.

