Fino a domenica 9 febbraio i padiglioni di CremonaFiere si animano di giochi e attività per i più piccoli. In città torna infatti “Bimbilandia”, un mondo magico creato per il divertimento di grandi e bambini con tante attrazioni.

L’8 e 9 Febbraio (dalle 10 alle 18) gli oltre 3000 metri quadrati di puro divertimento presi d’assalto da famiglie e più piccoli per un evento dedicato a tutta la famiglia.

Attrazioni, giochi, gonfiabili, laboratori, spettacoli, corsi. Grande attenzione sabato mattina per lo spettacolo di bolle di sapone (amatissime dai bimbi), così come per i gonfiabili, tra i divertimenti preferiti.

Un ricco programma di attività con tanti giochi, go cart a pedali, ping pong e molte altre attività grazie alle quali divertirsi e dare sfogo alla propria energia. Inoltre, spettacoli con artisti di talento che saranno sul palco per intrattenere i piccoli e laboratori educativi interattivi all’insegna dell’arte e dell’apprendimento pratico.

