Ricorre l’11 febbraio, la 33esima Giornata mondiale del malato, incentrata sul tema “«La speranza non delude» e ci rende forti nella tribolazione”. In questo contesto in Diocesi il vescovo Antonio Napolioni presiederà martedì 11 febbraio alle 16 l’Eucaristia nella chiesa parrocchiale di Fontanella. Alla celebrazione, oltre alla comunità parrocchiale parteciperanno, accompagnando alcuni malati, dame e barellieri dell’Unitalsi cremonese che alle 15.30 animeranno la preghiera del Rosario. Ma anche dalla case e dei luoghi di ricovero si potrà partecipare all’evento unendosi in comunione alla Messa grazie alla diretta tv su CR1 (canale 19) e i canali web e social della Diocesi di Cremona.

La celebrazione diocesana è promossa attraverso l’Ufficio di Pastorale della salute e in sinergia con la parrocchia di Fontanella. Tra i concelebranti ci saranno proprio il parroco don Diego Poli e l’incaricato diocesano per la Pastorale della salute don Maurizio Lucini.

Dopo la celebrazione il vescovo Napolioni incontrerà residenti e operatori della Fondazione Domus E.D.E.R.A. di Fontanella, visitando anche alcuni malati nelle case.

