Il corso “produzioni industriali ed artigianali made in Italy” del settore professionale del Torriani ha svolto una lezione fuori sede presso l’azienda FOMA spa. Le 3° e 5°, con i prof . Rossetti Andrea e Storti Gianfranco, hanno potuto apprezzare la filiera di un’azienda specializzata nella produzione di pressofusi in alluminio, esempio di come il made in Italy possa essere stabilmente partner di riferimento per il settore in Europa. Si tratta infatti di una delle realtà internazionali più autorevoli del mondo della pressocolata per il settore automotive.

Una lezione di pcto sul campo molto apprezzata dagli studenti.

