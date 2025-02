I Carabinieri di Cremona hanno denunciato un giovane ritenuto responsabile di una rapina impropria commessa presso un supermercato della città e del possesso di un’arma da taglio.

I militari, nel pomeriggio dello scorso 6 febbraio, erano intervenuti presso l’esercizio commerciale allertati da un addetto alla sicurezza che aveva segnalato un gruppo di ragazzi, responsabili di aver rubato diverse bottiglie di alcolici. In particolare, uno di questi, dopo essere stato fermato dall’addetto alla sicurezza e lo aveva spintonato più volte nel tentativo, raggiunto, di guadagnare la fuga insieme agli altri.

Paradossalmente, il ragazzo dopo circa un’ora è tornato presso lo stesso supermercato proprio mentre i Carabinieri stavano raccogliendo le informazioni e le testimonianze del furto, trasformatosi in rapina impropria, appena avvenuto. Lo stesso giovane ha tentato nuovamente di rubare altre bottiglie non avvedendosi della presenza dei militari, ma, riconosciuto dall’addetto alla vigilanza, è stato immediatamente fermato dai Carabinieri che lo hanno accompagnato in caserma per svolgere gli opportuni accertamenti.

Al termine, la refurtiva è stata restituita ai titolari del supermercato, mentre il ragazzo è stato denunciato all’Autorità Giudiziaria per rapina impropria e per porto abusivo di arma da taglio, tenuto conto che nelle tasche del marsupio che indossava è stato rinvenuto un coltello a serramanico della lunghezza complessiva di 21 cm.

