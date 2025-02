Tre punti pesanti, arrivati al termine di un incontro teso, fisico ed equilibrato. A spuntarla però è la Cremonese che, davanti agli oltre 7 mila dello Zini, supera 3-1 il Sudtirol. Apre la contesa Vandeputte nel primo tempo, risponde Davi nella ripresa, la decide De Luca nel finale con una doppietta.

I ragazzi di Stroppa ci provano già al minuto 7: Vandeputte conquista un’ottima punizione dal limite, Castagnetti però spreca la chance calciando alto. Al 22′ Azzi si accentra dalla sinistra e calcia forte col destro, Adamonis ci mette i pugni e respinge. Al 28’ i grigiorossi la sbloccano: contropiede perfetto con Collocolo che serve in profondità Vandeputte, il belga salta l’avversario e col mancino batte Adamonis. Al 39′ punizione deviata di Vandeputte, la palla sbatte sul palo e torna in gioco, ma Pickel, a porta spalancata, mette clamorosamente fuori. Il primo tempo si chiude con un brivido: Odogwu supera Ravanelli nello scontro fisico, entra nell’area grigiorossa e calcia col mancino a incrociare, la palla sfiora il palo.

In avvio di ripresa vengono create poche situazioni pericolose, fino al 59’: Odogwu attira la pressione di Ravanelli e Bianchetti sulla destra, scarica centralmente per Casiraghi che viene travolto da Collocolo, la palla arriva comunque a Merkaj, filtrante per Davi che riceve in area e con un preciso diagonale trova la rete del pareggio. Al 67’ Stroppa corre ai ripari, inserendo De Luca e Johnsen per Nasti e Pickel, accentrando nel ruolo di mezzala Collocolo. I nuovi entrati confezionano subito la rete del nuovo vantaggio. Al 76’ De Luca difende bene palla su rinvio di Fulignati, scarico per Castagnetti che allarga per Johnsen, il norvegese serve un assist delicato e preciso proprio per De Luca che, di testa, riporta avanti la Cremo. A dieci dalla fine Stroppa inserisce anche Valoti e Barbieri per Vandeputte e Vazquez, spostando Johnsen al fianco di De Luca. Nel finale c’è spazio per un’altra occasione grigiorossa: cross di Barbieri, tiro forte e preciso col mancino di Valoti, Adamonis si supera e tiene in vita i suoi. In pieno recupero Johnsen serve De Luca, cambio gioco per Azzi, sponda di testa, tocco in semirovesciata di Barbieri, palla che torna a De Luca per la doppietta e il definitivo 3-1.

Cremonese che torna al successo e lo fa davanti ai propri tifosi. Bianchetti e compagni salgono a quota 40 punti e, complice il pareggio dello Spezia contro il Palermo, accorciano la distanza dei liguri, ora a 9 punti. Prossimo impegno per i grigiorossi sabato 15 febbraio in trasferta contro il Bari.

