Lutto a Corte de’ Frati, per la morte di Armando Vaia, 73 anni, figura molto conosciuta e apprezzata in paese per il suo impegno come volontario nella chiesa di san Filippo e Giacomo, dove da decenni svolgeva servizio come sagrestano. Si è accasciato poco dopo le 9 quando era appena uscito dal bar della piazza, proprio per recarsi in chiesa, a causa di un malore che non gli ha lasciato scampo.

Armando Vaia aveva lavorato alla Witor’s ed era in pensione, ma da sempre è stato un punto di riferimento per il paese e per i parroci che si sono succeduti, da don Angelo Talamazzini a don Mario Olivi e don Antonio Agnelli, fino all’attuale don Giovanni Tonani.

“Me lo ricordo dagli anni in cui facevo il chierichetto, parliamo quindi di oltre quarant’anni fa”, ricorda Rosolino Azzali, già sindaco ed ora vicesindaco di Corte de Frati. “Una figura preziosa ma molto discreta, anche quando nel 2018 gli venne consegnato un riconoscimento per il suo impegno. Sempre disponibile, accompagnava anche noi bambini e ragazzi nei soggiorni estivi della parrocchia, un vero punto di riferimento per la comunità”.

Tra i primi a prestare soccorso a Vaia, i ragazzi della società sportiva Bozzuffi che hanno provato a rianimarlo con il defibrillatore in uso presso l’impianto sportivo, oltre a un avventore del bar che ha praticato il massaggio cardiaco, intervenuti prima che arrivasse l’ambulanza del 118.

