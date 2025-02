Vasto cordoglio per la scomparsa di Barbara Ponzoni, deceduta a soli 51 anni a causa di una malattia incurabile.

Volto noto a Cremona e in provincia, dove ha trascorso gran parte della sua vita, risiedendo anche a San Daniele Po. Diplomata al Liceo Aselli, ha poi intrecciato lavoro, impegno e passioni in diversi progetti legati al nostro territorio.

Tra il 2009 e il 2013 per il blog “Bustling Town” aveva ideato un nuovo modo di concepire Cremona, provando a smentire il sentire comune di una città priva di eventi. Un’intuizione per regalare positività al proprio senso di comunità, spiccato anche nel coinvolgimento in diverse iniziative benefiche.

Poliedrica, anche scrittrice, nel 2014 aveva pubblicato un libro nato da una storia di territorio cremonese: “La Macuna. L’oscura vicenda di Teresa Spotti. Vescovato 1968”.

Dopo una carriera in banca, Barbara aveva cambiato vita inseguendo il suo sogno: diventare insegnante.

Negli ultimi anni si era trasferita a Capriano del Colle in provincia di Brescia, pur mantenendo saldi i suoi legami con Cremona. La sua scomparsa lascia un vuoto incolmabile: a piangerla, il marito Marco, il figlio Pietro, i famigliari e le tantissime persone che conoscevano Barbara.

