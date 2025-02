Aprica ha recentemente introdotto importanti novità per agevolare la comunicazione con gli utenti e semplificare la gestione dei rifiuti nella città di Cremona, con l’obiettivo di rendere i propri servizi sempre più efficienti e vicini alle esigenze della cittadinanza.

È adesso disponibile il nuovo portale digitale dedicato al ritiro gratuito dei rifiuti ingombranti, servizio ora gestibile direttamente tramite prenotazione online. Accedendo dal sito di Aprica, i cittadini possono infatti prenotare gratuitamente il ritiro a domicilio di mobili, apparecchi elettrici ed elettronici e altri rifiuti voluminosi (https://www.apricaspa.it/it/cremona/servizi/prenotazione-ritiro-ingombranti).

Dopo la registrazione, il sistema consente di monitorare e gestire le proprie prenotazioni – permettendo di visualizzarne lo storico in un’unica area personale, che integra sia le richieste effettuate online che telefonicamente – in modo semplice e intuitivo.

Inoltre, dallo scorso dicembre è cambiato il numero verde della Società, nell’ambito del nuovo sistema integrato di assistenza alle utenze che consente ai cittadini di inviare segnalazioni e richieste attraverso i canali ufficiali di Aprica: oltre al sito web www.apricaspa.it. e all’app rifiutiAMO, il nuovo numero 800.437678 è attivo con operatore dal lunedì al venerdì, dalle 8 alle 20, e nei giorni festivi e il sabato, dalle 8 alle 15.

In caso di linee occupate, è anche disponibile il servizio di richiamata. Aprica, infine, ricorda che – in collaborazione con il Comune di Cremona – è stato confermato anche per il 2025 il servizio Ecocar, una postazione mobile dedicata alla raccolta dei Raee (rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche) e della plastica dura, ovvero oggetti in plastica che non rientrano negli imballaggi tradizionali. Per consultare il calendario delle postazioni e ottenere maggiori dettagli sul servizio, è possibile visitare la sezione dedicata sul sito www.apricaspa.it.

