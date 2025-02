Piazza Roma si prepara a ospitare la Festa del Cioccolato Artigianale, un evento unico che unisce tradizione, artigianato e intrattenimento per appassionati e famiglie. La manifestazione, organizzata in collaborazione con l’associazione Acai (Associazione nazionale dei cioccolatieri artigiani italiani) porterà nel cuore della città l’arte dei maestri cioccolatieri italiani, trasformando la piazza in un laboratorio a cielo aperto dedicato alla lavorazione del cioccolato.

L’evento, che si terrà nei giorni 14, 15 e 16 febbraio, è promosso da Confcommercio Provincia di Cremona e da Fiva, l’Associazione degli Ambulanti, con il patrocinio del Comune di Cremona.

Il programma proporrà numerose attività per tutte le età nella Fabbrica di Chocomoments. Tra gli appuntamenti imperdibili, i laboratori ChocoBaby permetteranno ai più piccoli di diventare piccoli maestri cioccolatieri, realizzando cioccolatini da portare a casa, mentre per gli adulti saranno organizzate lezioni di cioccolato per scoprire i segreti della lavorazione artigianale.

Non mancheranno cooking show dedicati alla preparazione di praline e altre specialità, accompagnati da degustazioni. Da segnalare, Sabato alle ore 18, la Realizzazione della tavoletta di cioccolato da record, lunga ben 15 metri.

L’iniziativa si inserisce in un percorso più ampio promosso da Confcommercio Provincia di Cremona, volto a rendere il centro cittadino un luogo dinamico e attrattivo. “Eventi come questo sono fondamentali per animare il cuore della città, attirando non solo appassionati, ma anche famiglie e turisti dalle province vicine” dichiara Andrea Badioni, presidente di Confcommercio Provincia di Cremona. “Si tratta di un’occasione per promuovere Cremona e per supportare il commercio locale, dai bar ai ristoranti, che beneficiano di un centro vivo e partecipato”.

“Un sentito ringraziamento- conclude Badioni- va al Comune di Cremona, per aver concesso il patrocinio a questa manifestazione. Un supporto che abbiamo apprezzato e che conferma la visione condivisa di una Cremona aperta, viva e accogliente”. Con questa iniziativa, Cremona conferma il suo ruolo di città capace di coniugare cultura, tradizione e gusto, offrendo a residenti e visitatori un’esperienza coinvolgente.

IL PROGRAMMA

Stand aperti:

· Venerdì 14 febbraio 10:00 – 20:00

· Sabato 15 febbraio 10:00 – 21:00

· Domenica 16 febbraio 10:00 – 20:00

Cooking Show e spettacoli live

· Sabato ore 15:00 – Show cooking: pralina alla Mostarda Cremonese

· Sabato ore 18:00 – Realizzazione della tavoletta di cioccolato da record, lunga ben 15 metri

· Domenica ore 15:00 – Show cooking: pralina alla zucca

Laboratori e lezioni di cioccolato

· ChocoBaby (tutti i giorni, 15:30 – 17:30): un laboratorio dedicato ai più piccoli per imparare a realizzare cioccolatini.

· Lezioni di cioccolato (sabato e domenica, 10:00 – 12:00): corso di lavorazione del cioccolato per principianti.

