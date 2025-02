Un progetto pensato su misura per ragazze e ragazzi che abbiano voglia di mettersi in gioco, di crescere e di affacciarsi al mondo del lavoro attraverso il Servizio Civile Universale. E’ quanto propone Epaca, il Patronato nato in casa Coldiretti, riconosciuto dallo Stato sin dal 1954, a disposizione di tutti i cittadini in tema di previdenza e assistenza.

“Epaca-Coldiretti, tramite Rete Servizio Civile, offre l’opportunità ai giovani tra i 18 e i 28 anni di svolgere l’esperienza del servizio civile all’interno delle nostre sedi territoriali, in tutta Italia” spiega il Direttore di Coldiretti Cremona Giovanni Roncalli. “Per i giovani candidati è previsto lo svolgimento di attività di front e back office, ovvero accoglienza e promozione dei servizi di Epaca a tutela dei diritti del cittadino, in materia di lavoro, previdenza e politiche sociali. Coldiretti-Epaca stanno portando avanti questo progetto a livello nazionale, con l’obiettivo di accogliere un operatore per ogni sede provinciale”.

Perché scegliere il Servizio Civile con Epaca? A rispondere è Martina Kenjeric, responsabile provinciale del Patronato avente sede provinciale a Cremona, in via Ruffini n.28. “I giovani che scelgono la nostra proposta potranno vivere un’esperienza arricchente, sul piano personale e professionale, per 12 mesi, all’interno del nostro Patronato, con un impegno di 25 ore a settimana part time e un compenso mensile” sottolinea. “Per i candidati il Servizio Civile sarà un aiuto concreto per trovare lavoro al termine, poiché prevede una riserva del 15% dei posti nei concorsi pubblici, ben 102 ore di formazione mirate alle attività di progetto, oltre alla certificazione delle competenze acquisite. Sarà un’esperienza di crescita per il bene comune, che permette di scoprire il proprio potenziale formandosi al contempo per il mondo del lavoro”.

Presso le sedi del Patronato Epaca è possibile avere ogni approfondimento e ulteriore informazione. Nella nostra provincia le sedi sono a Cremona, Crema, Casalmaggiore, Soresina, presso gli Uffici Zona della Coldiretti.

Per candidarsi è necessario registrarsi con lo Spid sul sito domandaonline.serviziocivile.it e seguire le istruzioni per inviare la propria partecipazione. Per avere informazioni in più su questo nuovo progetto in Epaca basta inviare una mail a info@reteserviziocivile.it, scrivere su Whatsapp al +39 375 6458278 oppure consultare il sito www.reteserviziocivile.it. Il bando è già on line e la possibilità di presentare le candidature è attiva ancora per pochi giorni e scade il 18 febbraio 2025 alle ore 14.

