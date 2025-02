Anche quest’anno l’ASST di Cremona aderisce a Cardiologie Aperte 2025, la campagna nazionale per la prevenzione delle malattie cardiovascolari promossa dalla Fondazione per il Tuo cuore – HCF dell’ANMCO. Partecipano la cardiologia dell’Ospedale di Cremona, diretta de Carlo Maria Lombardi, e quella dell’Ospedale di Oglio Po, diretta da Luigi Moschini.

A CREMONA UN CONVEGNOPER TUTTI

Il 13 febbraio alle ore 14 l’Aula Magna dell’Ospedale di Cremona ospiterà il convegno “Challenging Clinical Cases: Meet the Experts”, organizzato in collaborazione con l’Area Giovani ANMCO (Associazione Nazionale Medici Cardiologi Ospedalieri). L’evento è rivolto agli specialisti, ma chiunque sia interessato può partecipare in qualità di uditore. “Sarà un’occasione per affrontare diverse tematiche cardiologiche insieme a un team di esperti», spiega Lombardi, «Partiremo dall’analisi di casi clinici particolarmente “sfidanti” che incontriamo nel nostro lavoro quotidiano. Molti di questi richiedono un approccio multidisciplinare e un percorso di cura personalizzato. Si parlerà di sindromi coronariche acute, malattie infiammatorie del cuore, valvulopatie, aritmie e scompenso cardiaco».

OGLIO PO, SCREENING CARDIOLOGICI PER GLI OVER 65

Mercoledì 12 febbraio, dalle 10 alle 12, presso l’ambulatorio di Cardiologia dell’Ospedale Oglio Po, a tutte le persone sopra i 65 anni sarà possibile effettuare un elettrocardiogramma palmare. «Si tratta di un esame rapido, che richiede solo pochi minuti – spiega Moschini – ma fondamentale per individuare eventuali problemi cardiaci anche in assenza di sintomi. Una cosa che non tutti sanno è che circa il 50% delle persone con fibrillazione atriale non presenta sintomi». Nelle giornate di giovedì 13 e venerdì 14 febbraio, dalle 10 alle 12, nell’ambulatorio della cardiologia dell’Ospedale di Oglio Po, un cardiologo sarà a disposizione della popolazione per informare sui fattori di rischio cardiovascolare e sulle terapie dello scompenso cardiaco.

Per chiedere qualunque informazione sulle malattie del cuore, da lunedì 10 a venerdì 14 febbraio, nelle fasce orarie 10-12 e 14-16, sarà attivo il numero verde gratuito 800 05 22 33, a rispondere sarà uno specialista cardiologo.

