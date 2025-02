La suggestiva versione di “Les Trois Mousquetaires” (“I tre moschettieri”) di Alexandre Dumas padre, proposta, in lingua originale, presso il teatro Filo, dalla giovane compagnia franco svizzera “Arted Net, le Théâtre du Héron”, ha tenuto incollati alle poltrone centoventi alunni di sei classi di svariati indirizzi (Turismo, Commerciale, Servizi per la Sanità e l’Assistenza sociale) dell’I.I.S. “L. Einaudi”.

È stata senza dubbio una bella soddisfazione per l’organizzatrice, la docente di Francese Lucrezia Mangano, che punta su tali esperienze, per rafforzare le capacità di ascolto e di comprensione dei ragazzi: “Gli studenti sono stati catturati dai temi, che definirei immortali, toccati dalla pièce: l’amicizia tra i protagonisti e D’Artagnan, il rispetto, il senso dell’onore, la vendetta, la seduzione, la sete di potere cercata attraverso gli intrighi orditi alla corte di Luigi XIII e del Cardinale Richelieu”. Per la rappresentazione, sono stati creati appositamente degli intermezzi musicali, che hanno enfatizzato i momenti chiave della celebre vicenda. Al termine, allievi e professori hanno potuto testare il proprio livello linguistico, rivolgendo qualche domanda ai bravi e simpatici interpreti

