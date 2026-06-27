Caldo soffocante nelle scuole d’infanzia: nuove forniture di ventilatori in arrivo

Il caldo soffocante di questa fine giugno attanaglia anche il mondo della scuola e non solo i ragazzi che stanno affrontando gli esami di maturità e i commissari, ma anche i piccoli degli asili nido e delle scuole d’infanzia. Ed è proprio in alcune scuole d’infanzia comunali di Cremona che tra i genitori si è sparsa la voce di una ipotetica chiusura del servizio alle 13 anziché come di consueto alle 16, per evitare le ore più calde.

In realtà, come spiega la dirigente del servizi educatici per l’infanzia SIlvia Bardelli, non esiste alcune disposizione in tal senso, le 9 strutture comunali funzioneranno regolarmente fino al 10 luglio come previsto e si stanno implementando le forniture di ventilatori in modo da raffrescare tutte le stanze.

La realtà è che gli edifici delle scuole d’infanzia non sono dotati di condizionatori e non si prestano ad interventi strutturali di questo tipo: non solo per una questione di fondi, che potrebbero anche essere reperiti, ma per le peculiarità dei singoli edifici, alcuni dei quali sottoposti anche a vincoli della soprintendenza.

Cosa diversa sono gli asili nido: in tutte le stanze adibite al riposo ci sono apparecchiature mobili di raffreddamento aria, tipo Pinguino, e nel nuovo polo per l’infanzia che verrà inaugurato a settembre, in via del Classici, la sezione nido avrà un impianto interno di condizionamento. La sezione scuola d’infanzia è stata invece solo predisposta.

Fatto sta che molti genitori, quelli che ne hanno la possibilità, hanno già optato per far fare vacanze anticipate ai loro figli, con la conseguenza che il numero di frequentanti nelle scuole si è già molto ridotto, in alcune sezioni addirittura si è passati da 20 a 9. Più spazio a disposizione significa anche più possibilità di scegliere gli ambienti meno soleggiati della scuola, e questo a beneficio di tutti. Educatrici comprese.

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