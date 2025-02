È morta Paola Guida Brichetto Arnaboldi, la madre di Letizia Moratti. Era originaria -come tutta la famiglia- di Rivarolo del Re. Aveva appena compiuto 101 anni e – a quanto apprende l’Adnkronos – stava male da qualche giorno. L’agenzia di stampa riporta che “si è spenta serenamente” nella sua casa di Milano oggi pomeriggio, 11 febbraio. Nel 2013 era mancato il padre di Letizia Moratti, Paolo Brichetto Arnaboldi.

All’europarlamentare e presidente della Consulta di Forza Italia vanno le condoglianze del partito lombardo e dei suoi vertici. “A nome mio e di tutta la comunità di Forza Italia in Lombardia – ha scritto il segretario regionale Alessandro Sorte -, esprimo il più sincero cordoglio all’on. Letizia Moratti per la perdita della mamma. Le siamo vicini in questo momento di grande dolore”.

