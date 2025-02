Si attendeva soltanto il bollettino medico ufficiale da parte della società, ma ormai si era capito che per Gianluca Saro la stagione era già finita. Dopo l’infortunio rimediato durante un allenamento, il portiere non era stato convocato per la partita contro il Sudtirol per una “sospetta lesione”. Ma era stato lo stesso allenatore Giovanni Stroppa nella conferenza stampa che aveva preceduto la gara contro gli altoatesini a rivelare che si trattava di un infortunio serio, che aveva posto fine alla stagione del ragazzo, tanto da costringere la società a tornare sul mercato degli svincolati per trovare un estremo difensore che possa prendere il suo posto.

E durante il riscaldamento della partita contro il Sudtirol, i compagni di reparto avevano indossato una maglia dedicata al portiere infortunato, con il messaggio: “Ti aspettiamo Gianlu”. Una dedica arrivata anche da parte di Vandeputte, che dopo il gol di domenica scorsa ha mostrato la maglia di Saro.

Questo il comunicato ufficiale diramato oggi in tarda mattinata dalla società grigiorossa: “Gli accertamenti strumentali a cui è stato sottoposto Gianluca Saro hanno evidenziato la lesione del legamento crociato del ginocchio. Nei prossimi giorni il portiere grigiorosso si sottoporrà ad intervento chirurgico e inizierà l’iter riabilitativo previsto. U.S. Cremonese augura un pronto recupero, forza Gianluca!”.

M.M.

© Riproduzione riservata