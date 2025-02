Per la prima volta sul palcoscenico del Teatro Ponchielli venerdì 14 febbraio (ore 20.30) il violinista tedesco Frank Peter Zimmermann, musicista di fama internazionale e considerato tra i più virtuosi violinisti viventi, apprezzato per la sua musicalità, la sua brillantezza e richiesto dalle principali orchestre del mondo da oltre tre decenni. Zimmermann sarà accompagnato dal talentuoso pianista ucraino Dmytro Choni, apprezzato per il suo straordinario controllo dinamico e il suo lirismo.

Gli artisti si cimenteranno con un programma di grande varietà, tre epoche musicali (primo e tardo Ottocento e primo Novecento) e quattro grandi autori.

Frank Peter Zimmermann suona il violino Antonio Stradivari “Lady Inchiquin” del 1711, gentilmente fornito dalla Kunstsammlung Nordrhein-Westfalen, Düsseldorf, “Kunst im Landesbesitz”.

Un collaudato sodalizio tra due artisti di fama internazionale. In scena, il violinista tedesco Frank Peter Zimmermann, considerato uno dei più grandi virtuosi viventi, conteso dalle principali orchestre del mondo da oltre tre decenni. Nato a Duisburg nel 1965, ha iniziato a suonare il violino a 5 anni, ha tenuto la sua prima esibizione pubblica a 10 anni e appena 6 anni dopo ha debuttato con i Berliner Philarmoniker. Ha inciso con le più importanti case discografiche, quali Emi, Sony e Decca. Nelle sue mani, il violino Antonio Stradivari “Lady Inchiquin” del 1711 e un repertorio che spazia dai Concerti per violino di Bach alle prime assolute delle opere a lui dedicate. Ad accompagnarlo al pianoforte l’ucraino Dmytro Choni, classe 1993, un talento della tastiera apprezzato per il suo straordinario controllo dinamico e il suo lirismo. Vincitore di prestigiosi concorsi internazionali come il Van Cliburn, vanta una carriera che spazia dai recital a Vienna a incisioni da Supersonic Award.

