Nuova acquisizione per Gruppo Casalasco. È stato chiuso nelle scorse ore l’accordo per il trasferimento del ramo d’azienda relativo ai marchi Pummarò, Polpabella e Sugo Lampo da STAR Alimentare SpA (parte del Gruppo GB Foods) a Casalasco Società Agricola S.p.A.

I brand, lanciati da STAR negli anni ’70 e divenuti una vera e propria icona delle conserve di pomodoro, arricchiranno l’offerta del Gruppo Casalasco sul territorio nazionale ed estero aggiungendosi ai marchi già di proprietà.

“Questa nuova operazione – dichiara Costantino Vaia, Amministratore Delegato di Casalasco S.p.A. – arriva a poche settimane dalla chiusura dell’accordo con Unilever per la gamma di sughi “Knorr Tomato al Gusto” e rientra in una precisa strategia di crescita a livello nazionale ed internazionale. Brand come Pummarò, Pomì e De Rica – prosegue Vaia – sono sinonimo di tradizione, qualità ed eccellenza Made in Italy, tutti valori che contraddistinguono la nostra filiera”.

Il Gruppo Casalasco, già produttore in qualità di co-packer di STAR da oltre 15 anni, rappresenta la più grande filiera integrata del pomodoro da industria in Italia, al settimo posto a livello mondiale, ed aggrega 800 aziende agricole italiane operanti nella coltivazione e raccolta di pomodoro fresco, poi lavorato sulle 70 linee di produzione dei 5 stabilimenti dislocati nelle province di Cremona, Parma e Piacenza.

Questo accordo consentirà a STAR di concentrarsi sulle categorie più core del proprio portafoglio, mentre per il Gruppo Casalasco un’opportunità per un’ulteriore fase di crescita nel segmento del pomodoro.

© Riproduzione riservata