Nuova linfa per il decoro urbano a Cremona: la Giunta comunale ha varato ieri un provvedimento proposto dall’assessore Luca Zanacchi col quale si dispone che il 4% degli oneri di urbanizzazione introitati dall’Ente, per il 2025, sia destinata al DUC (Distretto Urbano del Commercio). Risorse che saranno impiegate in manutenzioni e acquisto di beni, iniziative finalizzate alla rigenerazione e al decoro urbano. La tipologia degli interventi da attuare sarà concordata nell’ambito della cabina di regia del DUC.

Il Distretto Urbano del Commercio di Cremona, di cui il Comune di Cremona è ente capofila, ha ormai consolidato da tempo un’attività condivisa di gestione delle iniziative di promozione e dei bandi di Regione Lombardia per il miglioramento e il sostegno al commercio e all’artigianato locale.

Nel corso delle riunioni della cabina di regia di questo organismo sono spesso indicate azioni di miglioramento, di intervento architettonico e urbanistico nell’area ricompresa nel Distretto Urbano del Commercio. L’Amministrazione, in linea con linee di mandato e con quanto annunciato durante la campagna elettorale per le ultime elezioni amministrative, intende così procedere con l’individuazione di proprie risorse a sostegno del commercio locale, oltre a quelle messe a disposizione da eventuali bandi e da altre istituzioni.

“Ringrazio gli uffici per il lavoro svolto finalizzato all’individuazione di risorse specifiche da destinare al Distretto Urbano del Commercio. Già dalla prossima riunione della cabina di regia inizieremo a ragionare con i rappresentanti delle categorie per individuare insieme le azioni a beneficio del centro storico e delle attività commerciali”, dichiara l’assessore con delega al Commercio Luca Zanacchi.

“La destinazione al DUC – aggiunge l’assessore alle Opere Pubbliche e all’Urbanistica Paolo Carletti – di una parte dei proventi degli oneri di urbanizzazione fa parte anche delle politiche urbanistiche della città, secondo l’orientamento di una Giunta che riconosce il DUC come soggetto qualificato che contribuisce alla promozione e allo sviluppo della nostra città”.

